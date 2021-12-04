"Я могу ему только пожелать удачи. Я ему так и написал: "Желаю удачи". Но потом подчеркнул, что только не со Специей.

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Я ему желаю удачи. Он все-таки был здесь отличным игроком. И надеюсь, все у него получится, как у замечательного тренера.

Сможем ли мы поработать вместе после моей аренды в Специи? Я не знаю, что завтра случится. Все возможно, кто знает, как сложится. Чемпионат Италии классный в том, что ты можешь бороться за выживание, а в следующем сезоне кто-то тебя заметил, кому-то ты понравился, и ты уже борешься за Лигу Европы или Лигу чемпионов", – сказал Коваленко в комментарии программе "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Специю 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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