Півзахисник збірної України Віктор Коваленко розповів про свої перші матчі за "орлят", фанів, а також перший гол у Серії А.

"Перший матч за Спецію? У мене давно такого мандражу не було, давно не грали з уболівальниками. Прийшов на стадіон, вся трибуна забита – кайф. Те, що у нас маленький стадіон – це нічого не означає. Весь стадіон кричить, вболіває.

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Тут надзвичайно активні фанати. Я кайфую від них, вони класно вболівають, неважливо чи ми програємо, чи виграємо – вони підтримують.

Перший гол? Я не забивав рік у офіційних іграх. Коли забив, це такі почуття, ніби усю кар'єру не забивав, а тут раз – гол. Плюс для цих уболівальників такі важливі три очки. Коли забив – кайфонув максимально», – розповів Коваленко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Спецію 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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