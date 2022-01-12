Спасать ситуацию попытается 45-летний специалист Серхио Гонсалес, сообщает официальный сайт "Желтой субмарины". Договор рассчитан до конца сезона.

Лунин получил еще один сигнал от Реала – украинцу нашли бесплатную замену

Кадис был вынужден уволить Альваро Серверу на фоне ужасающих результатов. В Примере команда не могла выиграть 7 матчей подряд и свалилась на предпоследнюю строчку. Новый тренерский штаб должен дебютировать 15 января в матче Кубка Испании против хихонского Спортинга.

Ранее Серхио Гонсалес работал в Эспаньоле и Вальядолиде, где пересекся с Андреем Луниным. Правда, тренер вообще не доверял украинцу – всего 2 матча за полсезона и досрочное завершение аренды.

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