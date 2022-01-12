Рятувати ситуацію спробує 45-річний фахівець Серхіо Гонсалес, повідомляє офіційний сайт "Жовтої субмарини". Контракт розрахований до кінця сезону.

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Кадіс був змушений звільнити Альваро Серверу на тлі жахливих результатів. У Прімері команда не могла виграти 7 матчів поспіль і звалилась на передостанню сходинку. Новий тренерський штаб повинен дебютувати 15 січня у матчі Кубка Іспанії проти хіхонського Спортінга.

Додамо, що раніше Серхіо Гонсалес працював у Еспаньйолі та Вальядоліді, де перетнувся з Андрієм Луніним. Щоправда, тренер взагалі не довіряв українцю – всього 2 матчі за півсезону і дострокове завершення оренди.

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