Мадридцы рассматривают возможность подписания 33-летнего Давида Оспины, сообщает AS со ссылкой на Corriere dello Sport.

Украинский голкипер в клубе Роналдо повторяет судьбу Лунина – туманные перспективы из-за юного конкурента

Колумбиец до сих пор не договорился с Наполи о продлении контракта, потому летом может стать свободным агентом. Реал не прочь бесплатно подобрать ветерана, который должен согласиться на роль дублера Куртуа. В текущем сезоне Оспина провел за Наполи 20 матчей (10 "сухих") и пропустил 16 голов.

Приход колумбийца может дать зеленый свет трансферу Андрея Лунина, уставшего просиживать штаны на скамье запасных Реала.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал