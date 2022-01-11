Лунин получил еще один сигнал от Реала – украинцу нашли бесплатную замену
Реал хочет иметь надежного дублера для своего основного голкипера Тибо Куртуа.
Мадридцы рассматривают возможность подписания 33-летнего Давида Оспины, сообщает AS со ссылкой на Corriere dello Sport.
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Колумбиец до сих пор не договорился с Наполи о продлении контракта, потому летом может стать свободным агентом. Реал не прочь бесплатно подобрать ветерана, который должен согласиться на роль дублера Куртуа. В текущем сезоне Оспина провел за Наполи 20 матчей (10 "сухих") и пропустил 16 голов.
Приход колумбийца может дать зеленый свет трансферу Андрея Лунина, уставшего просиживать штаны на скамье запасных Реала.
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