toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Давид Силва вышел в 300 матче за Манчестер Сити в АПЛ

18 января 18:01 32 Читати українською
Давид Силва вышел в 300 матче за Манчестер Сити в АПЛ
Давид Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Давид Силва отметил юбилей в матче 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас.

82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандиньо 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
90’ Фернандиньо

Испанец проводит свой 300-ый матч в чемпионате Англии, информирует Твиттер "горожан".

Гвардиола признался, кем заменит Давида Силву

С момента основания АПЛ (1992 год) Силва стал первым игроком в истории Манчестер Сити, который достиг этой отметки. Полузащитник пополнил состав английского клуба в 2010 году, перебравшись из родной Валенсии. С Манчестер Сити он завоевал четыре титула чемпиона АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и три Суперкубка страны.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Зинченко продолжает печальную серию – онлайн-трансляция матча АПЛ

Напомним, контракт Силвы с действующими чемпионами Англии истекает летом и, скорее всего, он покинет клуб.

blog_ava
Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал
18 января
1656
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Кристал Пэлас Давид Силва Давид Силва
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
24
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук