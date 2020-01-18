Давид Силва вышел в 300 матче за Манчестер Сити в АПЛ

Хавбек Манчестер Сити Давид Силва отметил юбилей в матче 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас.

Испанец проводит свой 300-ый матч в чемпионате Англии, информирует Твиттер "горожан".

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С момента основания АПЛ (1992 год) Силва стал первым игроком в истории Манчестер Сити, который достиг этой отметки. Полузащитник пополнил состав английского клуба в 2010 году, перебравшись из родной Валенсии. С Манчестер Сити он завоевал четыре титула чемпиона АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и три Суперкубка страны.

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Напомним, контракт Силвы с действующими чемпионами Англии истекает летом и, скорее всего, он покинет клуб.