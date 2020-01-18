Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Зинченко продолжает печальную серию – онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити принимает Кристал Пэлас в 23-м туре АПЛ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартует в 17:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко третий раз подряд не попал даже в заявку на игру. Лондонцы не проигрывают 4 тура, тогда как подопечные Гвардиолы выиграли 3 предыдущих матча в АПЛ, вернувшись на второе место и дважды уверенно прошли дальше в кубковых турнирах. В прошлом сезоне Сити сенсационно уступил отчетному сопернику в родных стенах, но в текущем уже успел взять реванш. Команда Ходжсона к отчетной встрече подходила с лучшей обороной (24 пропущенных, четвертый результат в лиге), чем у манчестерцев (25).

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Манчестер Сити – Кристал Пэлас: смотреть матч онлайн – трансляция АПЛ 18 января 2020