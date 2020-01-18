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Давід Сілва вийшов у 300 матчі за Манчестер Сіті в АПЛ

18:00 287 Читать на русском
Давід Сілва вийшов у 300 матчі за Манчестер Сіті в АПЛ
Давід Сілва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сіті Давід Сілва відзначив ювілей у матчі 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандінью 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
90’ Фернандінью

Іспанець проводить свій 300-ий матч у чемпіонаті Англії, інформує Твіттер "містян".

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З моменту заснування АПЛ (1992 рік) Сілва став першим гравцем в історії Манчестер Сіті, який досягнув цієї позначки. Півзахисник поповнив склад англійського клубу у 2010 році, перебравшись з рідної Валенсії. З Манчестер Сіті він здобув чотири титули чемпіона АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки ліги і три Суперкубки країни.

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Нагадаємо, контракт Сілви з чинними чемпіонами Англії закінчується влітку і, найімовірніше, він покине клуб.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Крістал Пелас Давід Сілва Давід Сілва
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