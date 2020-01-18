Давід Сілва вийшов у 300 матчі за Манчестер Сіті в АПЛ

Хавбек Манчестер Сіті Давід Сілва відзначив ювілей у матчі 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

Іспанець проводить свій 300-ий матч у чемпіонаті Англії, інформує Твіттер "містян".

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З моменту заснування АПЛ (1992 рік) Сілва став першим гравцем в історії Манчестер Сіті, який досягнув цієї позначки. Півзахисник поповнив склад англійського клубу у 2010 році, перебравшись з рідної Валенсії. З Манчестер Сіті він здобув чотири титули чемпіона АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки ліги і три Суперкубки країни.

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Нагадаємо, контракт Сілви з чинними чемпіонами Англії закінчується влітку і, найімовірніше, він покине клуб.