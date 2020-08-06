Давід Сілва за крок від переходу в Лаціо – відомі умови контракту, – CdS

Переговори 34-річного іспанця з Лаціо вийшли на фінішну пряму, стверджує Corriere dello Sport.

Гвардіола зізнався, які навички Сілви буде неможливо замінити у Манчестер Сіті

Керівництво римлян регулярно спілкується з братом Сілви, який є водночас його агентом. Сторони можуть досягти компромісу вже до кінця цього тижня. Лаціо запропонував півзахиснику контракт на три роки із зарплатнею 3 млн євро за сезон. Сілва дограє Лігу чемпіонів за Манчестер Сіті, а потім отримає статус вільного агента.

У сезоні 2019/20 іспанець провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і віддав 11 результативних передач. На Етіхаді ветеран провів 10 сезонів.

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