Давид Силва может объединиться с Иньестой в Японии

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва рассматривает варианты с продолжением карьеры.

Представители Давида Силвы начали переговоры с японским Виссел Кобе, сообщает El Chiringuito.

Давид Силва перейдет в Интер Майами в конце сезона, – СМИ

33-летний хавбек Манчестер Сити может присоединиться к новой команде летом, после завершения действия контракта с "горожанами".

Стоит отметить, что цвета Виссел Кобе уже защищают две легенды сборной Испании – Андрес Иньеста и Давид Вилья. Правда, последний проводит свой последний сезон, ведь в конце 2019 года завершит карьеру.

Напомним, Силва перешел в Манчестер Сити в 2010-м из Валенсии. В текущем сезоне АПЛ Давид провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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