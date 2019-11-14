Давід Сілва може об'єднатись з Іньєстою в Японії

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва розглядає варіанти з продовженням кар'єри.

Представники Давіда Сілви розпочали перемовини з японським Віссел Кобе, повідомляє El Chiringuito.

Давід Сілва перейде в Інтер Маямі в кінці сезону, – ЗМІ

33-річний хавбек Манчестер Сіті може приєднатись до нової команди влітку, після завершення дії контракту з "містянами".

Варто відзначити, що кольори Віссел Кобе вже захищають дві легенди збірної Іспанії – Андрес Іньєста та Давід Вілья. Щоправда, останній проводить свій останній сезон, адже наприкінці 2019 року завершить кар'єру.

Нагадаємо, Сілва перейшов у Манчестер Сіті у 2010-му з Валенсії. В поточному сезоні АПЛ Давід провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка