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Давід Сілва може об'єднатись з Іньєстою в Японії

13:23 164 Читать на русском
Давід Сілва може об'єднатись з Іньєстою в Японії
Давід Сілва і Андрес Іньєста / Фото Bleacher Report

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва розглядає варіанти з продовженням кар'єри.

Представники Давіда Сілви розпочали перемовини з японським Віссел Кобе, повідомляє El Chiringuito.

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33-річний хавбек Манчестер Сіті може приєднатись до нової команди влітку, після завершення дії контракту з "містянами".

Варто відзначити, що кольори Віссел Кобе вже захищають дві легенди збірної Іспанії – Андрес Іньєста та Давід Вілья. Щоправда, останній проводить свій останній сезон, адже наприкінці 2019 року завершить кар'єру.

Нагадаємо, Сілва перейшов у Манчестер Сіті у 2010-му з Валенсії. В поточному сезоні АПЛ Давід провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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