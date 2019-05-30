Давид Луис назвал игрока, который способен заменить Азара в Челси

Защитник Челси Давид Луис прокомментировал возможный уход Эдена Азара из команды.

"Заменить Азара смогут только Месси или Роналду. Если он идет, я могу пожелать ему только всего наилучшего. Он отличный игрок, человек и друг.

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Я знаю его еще с тех времен, когда он был молодым игроком здесь. Я так рад за него, весь мир знает, кто такой Эден Азар. Это часть жизни. Какие-то циклы заканчиваются, какие-то начинаются. Думаю, у нас в клубе достаточно талантов, способных заменить его.

Хадсон-Одой – отличный футболист. Каллум знаком с клубом с самого детства, и у него есть талант, чтобы однажды выйти на уровень Эдена. Все началось не слишком прекрасно из-за его травмы, но у него есть время, чтобы поработать над другими компонентами своей игры", – цитирует Давида Луиса Goal.com.

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