Давід Луїс назвав гравця, який здатен замінити Азара в Челсі

Захисник Челсі Давід Луїс прокоментував ймовірний відхід Едена Азара з команди.

"Замінити Азара зможуть тільки Мессі або Роналду. Якщо він йде, я можу побажати йому тільки всього найкращого. Він чудовий гравець, людина і друг.

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Я знаю його ще з тих часів, коли він був молодим гравцем тут. Я такий радий за нього, весь світ знає, хто такий Еден Азар. Це частина життя. Якісь цикли закінчуються, якісь починаються. Думаю, у нас в клубі достатньо талантів, здатних замінити його.

Хадсон-Одой – чудовий футболіст. Каллум знайомий з клубом з самого дитинства, і у нього є талант, щоб одного разу вийти на рівень Едена. Все почалося не надто чудово через його травми, але у нього є час, щоб попрацювати над іншими компонентами своєї гри", – цитує Давіда Луїса Goal.com.

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