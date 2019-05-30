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Аспиликуэта: Надеюсь, в Реале Азар продолжит завоевывать трофеи

12:33 23 Читати українською
Аспиликуэта: Надеюсь, в Реале Азар продолжит завоевывать трофеи
Эден Азар / УЕФА

Капитан Челси Сесар Аспиликуэта прокомментировал возможный переход Эдена Азара в Реал.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Будет очень печально, если Азар уйдет. Он потрясающий человек и игрок. Эден был очень важен для команды, и у нас с ним были близкие дружеские отношения.

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Ему было нелегко в моменты, когда вокруг было много слухов. Он всегда показывал желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт. Эден был честен до последнего дня.

Что касается возможного перехода в Реал, для него это большая возможность. В Челси он показывал себя невероятным образом, и я надеюсь, что в Реале он продолжит завоевывать трофеи", – цитирует Аспиликуэту Goal.com.

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Напомним, после финального матча Лиги Европы, где Челси одолел Арсенал, Эден Азар очень прямолинейно намекнул, что этот матч стал для него последним в футболке "синих".

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