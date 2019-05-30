Аспиликуэта: Надеюсь, в Реале Азар продолжит завоевывать трофеи

Капитан Челси Сесар Аспиликуэта прокомментировал возможный переход Эдена Азара в Реал.

"Будет очень печально, если Азар уйдет. Он потрясающий человек и игрок. Эден был очень важен для команды, и у нас с ним были близкие дружеские отношения.

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Ему было нелегко в моменты, когда вокруг было много слухов. Он всегда показывал желание не переходить в другой английский клуб, даже если бы ему предложили лучший контракт. Эден был честен до последнего дня.

Что касается возможного перехода в Реал, для него это большая возможность. В Челси он показывал себя невероятным образом, и я надеюсь, что в Реале он продолжит завоевывать трофеи", – цитирует Аспиликуэту Goal.com.

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Напомним, после финального матча Лиги Европы, где Челси одолел Арсенал, Эден Азар очень прямолинейно намекнул, что этот матч стал для него последним в футболке "синих".

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