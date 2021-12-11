"Очень важная победа, учитывая турнирную таблицу и важность самого матча. И то, как складывалась игра. В дерби очень сложно добиться того, чтобы команда играла хорошо. Мы играли хорошо в течение 60 минут.

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Должны разделить эту победу с президентом Ферреро и со всей Сампдорией, от тренеров до персонала, от председателя пресс-службы до болельщиков, сопровождавших нас на стадион", – цитирует Д'Аверсу Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, накануне генуэзского дерби полиция задержала президента Сампдории Массимо Ферреро. Бизнесмен обвиняется в финансовых махинациях, не связанных с его работой в футбольном клубе.

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