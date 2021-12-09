АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ Дженоа – Сампдория – видео голов и обзор матча 9 декабря 15:46 - Дженоа – Сампдория – видео голов и обзор матча Дженоа встречается с Сампдорией в рамках 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24". Италия 17 тур Дженоа 0 0 : 0 0 Сампдория 21:45 10:12:2021 Дженоа – Сампдория – видео голов и обзор матча Читайте самые интересные новости футбола в Telegram Ссылка скопирована Видеоновости Дженоа Сампдория Италия Дженоа - Сампдория показать скрыть Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter