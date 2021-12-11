"Дуже важлива перемога, враховуючи турнірну таблицю та важливість самого матчу. І те, як складалася гра. В дербі дуже складно досягти того, щоб команда грала добре. Ми грали добре протягом 60 хвилин.

Продовження мук Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Сампдорія – 1:3

Маємо розділити цю перемогу з президентом Ферреро та з усією Сампдорією, від тренерів до працівників складу, від голови прес-служби до вболівальників, які супроводжували нас на стадіон", – цитує Д'Аверсу Football Italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, напередодні генуезького дербі поліція затримала президента Сампдорії Массімо Ферреро. Бізнесмена звинувачують у фінансових махінаціях, не пов'язаних із його роботою у футбольному клубі.

Дженоа програла дербі Сампдорії – перший гол під керівництвом Шевченка врятував від розгрому