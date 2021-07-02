Легенда Интера возглавил молодежную команду "нерадзурри"
17:50 - Читати українською
Бывший защитник миланцев Кристиан Киву получил в клубе новую должность.
Экс-защитник Интера Кристиан Киву возглавил команду U-19, сообщает официальный сайт "черно-синих".
Динамо близко к проведению товарищеского матча с Интером, – источник
40-летний румынский специалист в прошлом сезоне работал с игроками возрастной категории U-18.
Напомним, Киву выступал за Интер с 2007 по 2014 годы и успел завоевать с "нерадзурри" 8 трофеев (3 чемпионства Серии А, 2 Кубка Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и выиграл клубный чемпионат).
Бельгия – Италия: анонс матча 1/4 финала Евро-2020
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter