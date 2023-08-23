"Какие у меня впечатления после этого матча? Да тут не до впечатлений, честно. Главное, что мы выиграли в тяжелой игре. Ничего другого не ждали, понимали, что это кубок. Для каждой команда эта игра была важна. Поэтому все получилось так, как мы ждали. Слава Богу, что мы выиграли.

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Какие шансы на победу Черноморца давал перед игрой? Чувствуется какое-то "издевательство" в этом вопросе... Мы играем с командой Первой лиги, как вы думаете, сколько я давал шансов? 10 на 90 в пользу Левого берега! Нет, ну конечно, мы хотели и надеялись выиграть, да и должны были мы выиграть", – сказал Григорчук в послематчевом комментарии.

Напомним, Черноморцу удалось дожать Левый берег лишь в овертаймах благодаря голу Самсона Иеде.

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