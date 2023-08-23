Кубок Украины, 1/16 финала

Агробизнес – Полесье – 0:2

Голы: Янаков, 38, Будковский, 82

ФСК Мариуполь – Колос – 2:2

Голы: Зубков, 21, Литюк, 115 (п.) – Салабай, 29, Милько, 105+3 (п.)

Звягель – Оболонь – 0:1

Гол: Черненко, 58

Нереализованный пенальти: Панчишин, 90+4 (Звягель)

Удаление: Яшков, 90+5 (Звягель)

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Полесье без особых проблем одолело Агробизнес. Янаков незадолго до перерыва мастерски закрутил со штрафного над стойкой в ближний угол. А в конце матча экс-голкипер сборной Азербайджана Андрей Попович допустил детский ляп в собственной штрафной, просто отпасовав на соперника, и Будковский поставил жирную точку. Полесье идет дальше.

Настоящую драму устроили ФСК Мариуполь и Колос. Хозяева вышли вперед в середине тайма: Мочевинский убежал в контратаку по левому флангу и прострелил во вратарскую – два защитника пролетели мимо мяча, а Зубков на дальней штанге успел замкнуть. Не прошло и десяти минут как ковалевцы сравняли: Милько мощно пробивал после выноса от защитников, мяч срикошетил, кипер успел среагировать, но на добивание от Салабая уже не успел.

В основное время выявить сильнейшего не удалось, а в овертаймах команды устроили еще те качели. В конце первой 15-минутки Милько реализовал неоднозначный пенальти. А уже через несколько минут арбитр вернул интригу, зафиксировав нарушение на Быковском – Литюк с 11-ти метров не промахнулся. В послематчевой лотерее больше повезло Мариуполю– палачом для Колоса стал финалист Лиги Европы Велерий Лучкевич, который не реализовал свою попытку.

В еще одном матче Оболонь не без проблем прошла Звягель. Судьбу матча решил курьезный гол, забитый после перерыва. Черненко метров с сорока выполнял навес со штрафного, но мяч ударился о газон перед голкипером, дезориентировал последнего и влетел в сетку. Уже в добавленное время хозяева имели шанс перевести игру в овертайми – после навеса с углового мяч попал в руку Суханову и рефери указала на отметку. Однако экс-игрок Львова Богдан Панчишин пробил выше ворот. Последнюю минуту игроки Звягеля провели в рукопашной борьбе – как следствие, голкипер получил красную карточку и в ворота стал Назар Гаврилюк, поскольку все замены уже были использованы.

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