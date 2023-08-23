Левый Берег уступил Черноморцу в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Левый берег – Черноморец – 1:2

Голы: Якимив, 37 – Кузык, 12, Иеде, 113

Одесситы сегодня только начинали борьбу в Кубке Украины, имея привилегию команды УПЛ. Левый берег на такое рассчитывать не мог и уже успел преодолеть два раунда – обыграл Чернигов и столичный Локомотив.

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Перед игрой Черноморец успел усилиться. Не просто объявил о переходе Владислава Вакулы, но и внес его фамилию в заявку. Более того, бердичевлянин даже вышел в стартовом составе. Дебют получился результативным. Уже на 12-й минуте Вакула ассистировал открывшему счет Кузыку.

Впрочем, хозяева отнюдь не боялись фаворита. Левый берег смело шел вперед, не оставляя атаки соперника без ответа. Ближе к завершению первой половины совершенно справедливо отыгрался. Гол в свой актив записал Андрей Якимив.

Вторая половина также стартовала в равной борьбе, но постепенно Черноморец завладел инициативой и имел все шансы на победу. Левый берег успешно отбивался (иногда просто везло) и сумел перевести игру в овертайм. Там ничего не изменилось – одесситы и дальше доминировали. Один из их голов не засчитали из-за офсайда, но второй забили без нарушений. Иеде точно пробил головой после подачи с фланга.

У Левого берега оставалось очень мало времени, чтобы отыграться. Да и класса Черноморца хватило с избытком, чтобы удержать победный результат. Команда Романа Григорчука шагает в 1/8 финала Кубка Украины.