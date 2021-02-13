Немецкий специалист шокирован, что защитник "аяксидов" Тальяфико не был удален за грубый фол против лидера эйндховенцев Ихаттарена, сообщает Telegraaf.

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"Думаю, можно согласиться, что это была стопроцентная красная карточка игроку Аякса. Если после этого вы можете так атаковать кого-то и не заработать удаление, то победить в этом соревновании невозможно. С таким же успехом мы могли бы играть и без VAR. Он нам еще нужен? Нет, давайте покончим с VAR!

В мире было принято много неверных решений, таков мой вывод после двухлетнего теста. Любой арбитр на планете скажет, что фол на Ихаттарене заслуживал красной карточки не на 100, а на 1000 %. Если VAR не помогает предотвратить неправильные решения, то, значит, он нам не нужен. Надеюсь, меня не накажут за эти слова.

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Если судья этого не видит, поскольку все произошло быстро, и показывает желтую карточку, то я могу с этим смириться. Но если есть VAR, который может это проверить, нельзя не показывать красную карточку", – резюмировал Шмидт.

Отметим, что Тальяфико сфолил против оппонента на 64-й минуте кубкового поединка, через несколько минут после гола ПСВ (счет стал 1:2). Матч так и завершился победой амстердамцев.

Видео скандального эпизода: