Опытный хавбек вернулся в родной клуб, сообщает официальный сайт "суперфризов".

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Шёне подписал с Херенвеном контракт на полгода. На Абе Ленстра он будет выступать под 43-м номером. Ветеран достался Херенвену бесплатно, поскольку покинул итальянский Дженоа еще в начале января. До недавнего времени датчанин поддерживал форму с Аяксом, а главным претендентом на него считался Кальяри.

К слову, Лассе Шёне является воспитанником "суперфризов", хотя на профессиональном уровне дебютировал за Де Графсхап. Также он защищал цвета Неймегена, а потом провел 7 сезонов в составе Аякса. С амстердамцами Шёне трижды стал чемпионом Нидерландов и приложился к сенсационному выступления "аяксидов" в Лиге чемпионов 2018/19.

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