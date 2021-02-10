35-летний защитник решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает официальный сайт клуба.

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Влаар покидает профессиональный футбол из-за проблем со здоровьем. Однако, ветеран продолжит заниматься любимым делом. Он присоединится к структуре родного АЗ. На профессиональном уровне Рон Влаар дебютировал еще в сезоне 2004/05. После двух сезонов в Алкмааре он перебрался в Фейеноорд, цвета которого защищал на протяжении семи лет. Еще 3 сезона центрбек провел за Астон Виллу, а перед сезоном 2015/16 вернулся в АЗ.

Коллекция трофеев Влаара небольшая: Кубок Нидерландов 2007/08 и бронзовая медаль Мундиаля-2014 с национальной командой.

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