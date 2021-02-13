Німецький фахівець шокований, що оборонець "аяксидів" Тальяфіко не був вилучений за брутальний фол проти лідера ейндховенців Іхаттарена, повідомляє Telegraaf.

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"Думаю, можна погодитися, що це була стовідсоткова червона картка гравцю Аякса. Якщо після цього ви можете так атакувати когось і не отримати вилучення, то перемогти в цьому змаганні неможливо. З таким же успіхом ми могли б грати і без VAR. Він нам ще потрібен? Ні, давайте покінчимо з VAR!

У світі було ухвалено багато неправильних рішень, такий мій висновок після дворічного тесту. Будь-який арбітр на планеті скаже, що фол на Іхаттарені заслуговував червоної картки не на 100, а на 1000 %. Якщо VAR не допомагає запобігти неправильним рішенням, то, виходить, він нам не потрібен. Сподіваюся, мене не покарають за ці слова.

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Якщо суддя цього не бачить, оскільки все відбулося швидко, і показує жовту картку, то я можу з цим змиритися. Але якщо є VAR, який може це перевірити, не можна не показувати червону картку", – резюмував Шмідт.

Відзначимо, що Тальяфіко сфолив проти опонента на 64-й хвилині кубкового двобою, за кілька хвилин після голу ПСВ (рахунок став 1:2). Матч так і завершився перемогою амстердамців.

Відео скандального епізоду: