Датский клуб "пустил" болельщиков на стадион благодаря современным технологиям – фото дня

Фанаты Орхуса получили хоть какую-то возможность поддержать любимцев в матче против Раннерс.

Возле поля был установлен огромный экран, через который несколько десятков зрителей "присоединились" к поединку с помощью трансляции в Zоом.

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Некоторые клубы развешивали на трибунах фотографии своих фанатов, но подход Орхуса действительно можно считать революционным. Правда, победить не удалось – Раннерс открыл счет в первом тайме, а хозяева спасли очко лишь в последние секунды.

Добавим, что сезон в Дании возобновился только на этой неделе, но болельщикам не разрешено посещать стадион для уменьшения риска заражения коронавирусом.

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