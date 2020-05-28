Ливерпуль рискует потерять Энфилд до конца сезона

Ливерпуль столкнулся с серьезной проблемой перед возобновлением сезона в Англии.

Лидер АПЛ может проводить свои домашние матчи на нейтральном поле, сообщает Times.

АПЛ официально объявила дату возобновления сезона

Болельщики не смогут посещать стадионы, однако власти опасаются, что они будут собираться большими группами вокруг арен во время ключевых матчей. Ливерпуль – один из наиболее вероятных эпицентров проблемы. Команда Юргена Клоппа имеет шанс оформить чемпионство уже через два тура, и поклонники "красных" вполне могут пренебречь правилами безопасности, чтобы отпраздновать титул рядом с родным Энфилдом.

Добавим, что Ливерпуль должен возобновить сезон мерсисайдским дерби, правда, оно состоится на поле Эвертона.

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