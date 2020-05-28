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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Данський клуб "пустив" вболівальників на стадіон завдяки сучасним технологіям – фото дня

23:06 124 Читать на русском
Данський клуб "пустив" вболівальників на стадіон завдяки сучасним технологіям – фото дня
Гравці Орхуса / Сайт клубу

Фанати Орхуса отримали хоч якусь можливість підтримати улюбленців у матчі проти Раннерс.

Біля поля був встановлений велетенський екран, через який кілька десятків глядачів "приєднались" до поєдинку за допомогою трансляції в Zоом.

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Деякі клуби розвішували на трибунах фотографії своїх фанатів, але підхід Орхуса дійсно можна вважати революційним. Щоправда, перемогти не вдалося – Раннерс відкрив рахунок в першому таймі, а господарі врятували очко лише в останні секунди.

Додамо, що сезон в Данії відновився лише цього тижня, але вболівальникам не дозволили відвідувати стадіон задля зменшення ризику зараження коронавірусом.

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