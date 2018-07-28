Дармиан хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан недоволен своим положением в клубе и хочет покинуть команду.

"Я хочу играть чаще. В прошлом сезоне я особо и не играл, и я настроен изменить это. Именно поэтому я разговаривал с тренером и клубом относительно своего будущего.

Я хочу уйти, но давайте посмотрим, что произойдет, потому что мы не можем знать наверняка.

Дармиан пройдет медосмотр в Ювентусе

Италия? Это неплохой вариант. Время покажет. Если я останусь, я буду делать то, что делал до сих пор. Если я уйду, то только ради хорошего предложения другой команды", – цитирует Дармиан издание ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний защитник сыграл за "красных дьяволов" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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