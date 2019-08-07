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Данило сменил Манчестер Сити на Ювентус

7 августа 23:08 59 Читати українською
Данило сменил Манчестер Сити на Ювентус
Данило (слева) / Ювентус

Защитник Манчестер Сити Данило продолжит свою карьеру в Ювентусе.

Бразильский защитник Данило перешел из Манчестер Сити в Ювентус. Контракт с итальянским клубом заключен на 5 лет, сообщает официальный сайт туринцев.

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Данило стал частью трансфера Жоау Канселу в Манчестер Сити. Ранее сообщалось, что кроме универсального защитника "горожане" заплатят Ювентусу 18 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне 28-летний фланговый защитник сыграл за Манчестер Сити 22 поединка во всех турнирах, где забил гол и отдал результативную передачу.

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