Даніло змінив Манчестер Сіті на Ювентус

Захисник Манчестер Сіті Даніло продовжить свою кар'єру у Ювентусі.

Бразильський оборонець Даніло перейшов з Манчестер Сіті у Ювентус. Контракт з італійським клубом укладений на 5 років, повідомляє офіційний сайт туринців.

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Даніло став частиною трансферу Жоау Канселу у Манчестер Сіті. Раніше повідомлялось, що окрім універсального захисника "містяни" заплатять Ювентусу 18 млн євро.

До слова, у минулому сезоні 28-річнй фланговий захисник зіграв за Манчестер Сіті 22 поєдинки в усіх турнірах, де забив гол та віддав результативну передачу.

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