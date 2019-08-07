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Манчестер Сити объявил о подписании Канселу

22:52 24 Читати українською
Манчестер Сити объявил о подписании Канселу
Жоау Канселу / Манчестер Сити

Правый защитник Жоау Канселу официально стал игроком Манчестер Сити.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Ювентуса Жоау Канселу. Контракт подписан на 6 лет.

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В обратном направлении отправился правый защитник "горожан" Данило. Ранее сообщалось, что по условиям обмена английский клуб доплатит Ювентусу 18 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Канселу провел за туринцев 34 поединка во всех турнирах, правый защитник забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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