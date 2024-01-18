Бразильця в січні 2023 року взяли під варту за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в нічному клубі в Барселоні. Прокуратура вимагає для футболіста 9 років тюремного ув'язнення. Адвокат потерпілої наполягає на 12 роках ув'язнення.

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Згідно з інформацією Cope, захист Алвеса стверджує, що футболіст тієї ночі був п'яний. Це погіршило його когнітивні здібності, через що він не усвідомлював, що робить. Зазначається, що це може стати пом'якшувальним фактором у вироку. Захист бразильця вперше згадав про сп'яніння.

Раніше Алвес представив суду чотири різні версії того, що сталося. Після арешту він стверджував, що не знає жертву. Потім Дані повідомив, що був із дівчиною в туалеті нічного клубу, але між ними нічого не сталося. Після бразилець заявив, що у них був мінет за обопільною згодою. Нарешті, у квітні минулого року, коли було виявлено сліди сперми Алвеса, футболіст сказав, що у нього був вагінальний секс із дівчиною за обопільною згодою.

Очікується, що суд над бразильцем розпочнеться 5-7 лютого 2024 року.

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