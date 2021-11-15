Защитник Барселоны Дани Алвес завершает последние формальности после перехода в каталонский клуб.

Бразилец уже прошел медосмотр после перехода в Барселону, а сегодня проведет первую тренировку в составе каталонцев, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона официально объявила о возвращении Алвеса

17 ноября Барселона проведет официальную презентацию Дани Алвеса в статусе игрока "блаугранас". Начало в 15:00 по Киеву.

Напомним, 12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес, являющийся самым титулованным футболистом мира, выступал за Барселону с 2008 по 2016 год.

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