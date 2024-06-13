Руководство "кулес", учитывая свои финансовые проблемы, должно продать нескольких игроков. Спортивный директор Деку и главный тренер Ханси Флик уже определились с будущим двух лидеров.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Барселона не собирается продавать Рональда Араухо и Френки де Йонга. Флик считает, что уругваец и голландец сыграют ключевую роль в команде в сезоне 2024/25. Обоими игроками активно интересовались другие клубы, в частности Бавария и Манчестер Юнайтед.

Контракты Араухо и де Йонга заканчиваются в 2026 году. Барселона хотела бы продлить соглашения с ними, но все будет зависеть от того, как будут развиваться события в следующем сезоне.

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