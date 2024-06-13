"Мне было трудно принять тот факт, что Манчестер Сити уступил дорогу Реалу в Лиге чемпионов. Реал заставляет соперников опускаться до своего уровня, если эти команды его превосходят. Мне было больно наблюдать за этими матчами, ведь я болел за Пепа Гвардиолу и Хуанму Лильо. Гвардиоле приходится тяжелее в матчах на выбывание, но он по-прежнему номер один в мире. Но мне также нравятся другие тренеры – такие как Мичел, Микель Артета, Хаби Аонсо, Де Дзерби, Хави. Им удалось воспользоваться преимуществами Пепа, но со своим собственным отпечатком.

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Какой футбол я предпочитаю смотреть? Я смотрю много матчей, но вижу мало футбола. Я смотрю много матчей с участием Манчестер Сити, Жироны, Арсенала, Байера. Это команды, у которых больше свободы для коллективной игры. Остальные, прежде всего, просто соревнуются. Сегодня конкуренция существует как никогда раньше, но это не значит, что производимый этими командами футбол привлекателен.

Согласился бы я сейчас тренировать в Южной Америке? Да, согласился бы. Но не только там – Европа тоже очень привлекательный вариант. Я бы согласился на работу в любой точке мира, где есть серьёзный и долгосрочный проект. В Бразилии чрезмерное безумие, через каждые три игры увольняют тренера. В Европе я чувствую немного больше терпения", – цитирует Marca Сампаоли.

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