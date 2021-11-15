Дані Алвес успішно пройшов медогляд у Барселоні – бразилець готується до презентації та першого тренування
Захисник Барселони Дані Алвес завершує останні формальності після свого переходу в каталонський клуб.
Бразилець вже пройшов медогляд після переходу в Барселону, а сьогодні проведе перше тренування у складі каталонців, повідомляє офіційний сайт клубу.
Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса
17 листопада Барселона проведе офіційну презентацію Дані Алвеса у статусі гравця "блаугранас". Початок о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, 12 листопада каталонський клуб оголосив про підписання контракту із 38-річним бразильцем. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі