Захисник Барселони Дані Алвес завершує останні формальності після свого переходу в каталонський клуб.

Бразилець вже пройшов медогляд після переходу в Барселону, а сьогодні проведе перше тренування у складі каталонців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса

17 листопада Барселона проведе офіційну презентацію Дані Алвеса у статусі гравця "блаугранас". Початок о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, 12 листопада каталонський клуб оголосив про підписання контракту із 38-річним бразильцем. Раніше Алвес, який є найтитулованішим футболістом світу, виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік.

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