Бывший тренер Брайтона и Шахтера Роберто Де Дзерби может продолжить карьеру в Лиге 1.

Марсель подыскивает нового тренера, поскольку Жан-Луи Гассе занимал должность временно. Сначала провансальцы вели переговоры с Сержиу Консейсау, но переговоры осложнились в последнее время.

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Как сообщает RMC Sport, Марсель нацелился на Роберто Де Дзерби. Переговоры с итальянским специалистом шли тайно и руководство клуба уже сделало предложение специалисту. Стороны обсуждают сейчас трехлетний контракт и есть понимание.

Напомним, что Де Дзерби после завершения кампании 2023/24 покинул Брайтон. Впрочем, новому клубу итальянца придется выплаты отступные за тренера в размере 15 миллионов евро.

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