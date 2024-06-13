Главный тренер Боруссии Д Эдин Терзич не будет работать с командой в следующем сезоне.

Пресс-служба дортмундского клуба сообщила, что 41-летний специалист покинул пост наставника команды.

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Эдин Терзич и Боруссия расторгли контракт по обоюдному согласию. Тренер работал с "пчелами" с 2018 года, занимая различные должности в клубной системе. С 2020 года Терзич исполнял обязанности главного тренера, а затем возглавил команду в кампании 2022/23.

Под руководством 41-летнего специалиста Боруссия получала Кубок Германии в сезоне 2020/21, а в сезоне 2023/24 дортмундцы пробились в финал Лиги чемпионов, где проиграли Реалу.