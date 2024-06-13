Одесский клуб уже проводит кадровые изменения перед началом подготовки к новому сезону.

Богдан Бойчук отказался продлевать контракт с Черноморцем и переберется в Буковину (Первая лига), где сохранит финансовые условия, которые имел в Одессе, сообщает ТаТоТаке.

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Кроме этого, руководство "моряков" приняло решение не отпускать Андрея Штогрина. Лучший бомбардир одесситов прошлого сезона (8 голов) имел предложение от неназванного клуба из Греции.

Ранее сообщалось, что Черноморец имеет серьезные проблемы перед началом нового сезона. Так, Одессу покинут сразу несколько легионеров: Владимир Арсич, Самсон Иеде и Зе Гомес, и с большой вероятностью Лука Гучек.

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