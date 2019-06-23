Дани Алвес предложен Барселоне – на пути трансфера несколько факторов

Опытный защитник Дани Алвес получил шанс вернуться в испанскую Барселону.

Услуги бразильского ветерана были предложены Барселоне. Об этом журналист Жерар Ромеро написал в своем твиттере.

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Руководство "блаугранас" пока не приняло окончательного решения по Алвесу. В пользу возможного трансфера 8 сезонов в футболке Барсы, а также статус свободного агента у 36-летнего защитника. С другой стороны, каталонцы имеют трех исполнителей на правом фланге обороны (Семеду, Роберто и Ваге) и предпочитают подписать игрока на левый фланг.

Кроме того, в Барселоне до сих пор помнят уход Алвеса, который в 2016 году воспользовался возможностью расторжения контракта.

Напомним, что Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ в воскресенье. На Парк де Пренс он провел 2 сезона.

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