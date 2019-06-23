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Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ

09:16 24 Читати українською
Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ
Дани Алвес / Reuters

Бразильский латераль решил прекратить сотрудничество с чемпионом Франции.

О своем решении правый защитник сообщил на странице в Instagram.

"Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение", – президент ПСЖ раскритиковал игроков своей команды

"Очередной раздел в моей жизни сегодня заканчивается, победный раздел, который многому меня научил. Хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность вместе переписать клубную историю", – написал 36-летний игрок.

Алвес решил не продлевать соглашение, которое он подписал два года назад, переходя из туринского Ювентуса.

Дани Алвес: В ПСЖ мы не достигли результатов, мне нужна команда, которая действительно может конкурировать

В сезоне 2018/19 бразилец сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube. Gostaria de agradecer a todos e sobre tudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demostrada desde o primeiro dia... vocês fazem esse clube um pouco mais especial. Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui. Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometir alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor. Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar.? Se vocês um dia me recordarem, que seja como o GOOD CRAZY de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivos.... como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipe. “Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras” Com muito carinho GoodCrazy!! #GoodCrazyMood?

Допис, поширений DanialvesD2 My Twitter (@danialves)

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