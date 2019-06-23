Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский латераль решил прекратить сотрудничество с чемпионом Франции.

О своем решении правый защитник сообщил на странице в Instagram.

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"Очередной раздел в моей жизни сегодня заканчивается, победный раздел, который многому меня научил. Хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность вместе переписать клубную историю", – написал 36-летний игрок.

Алвес решил не продлевать соглашение, которое он подписал два года назад, переходя из туринского Ювентуса.

Дани Алвес: В ПСЖ мы не достигли результатов, мне нужна команда, которая действительно может конкурировать

В сезоне 2018/19 бразилец сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.