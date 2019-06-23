Дані Алвес запропонований Барселоні – на заваді трансферу кілька факторів

Досвідчений оборонець Дані Алвес отримав шанс повернутися до іспанської Барселони.

Послуги бразильського ветерана були запропоновані Барселоні. Про це журналіст Жерар Ромеро написав у своєму твіттері.

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Керівництво "блаугранас" поки не ухвалило остаточного рішення щодо Алвеса. На користь можливого трансферу 8 сезонів у футболці Барси, а також статус вільного агента в 36-річного захисника. З іншого боку, каталонці мають трьох виконавців на правому фланзі оборони (Семеду, Роберто та Ваге) і віддають перевагу підписанню гравця на лівий фланг.

Крім того, у Барселоні досі пам'ятають відхід Алвеса, який у 2016 році скористався можливістю розірвання контракту.

Нагадаємо, що Дані Алвес оголосив про відхід з ПСЖ у неділю. На Парк Де Пренс він провів 2 сезони.

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