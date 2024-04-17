Через несколько недель после того, как Дани Алвес был освобожден под залог по обвинению в изнасиловании, он, похоже, наладил отношения с женой Джоаной Санс. Пара должна была расстаться после того, как Санс подготовила документы о разводе. Однако официально об этом объявлено так и не было. Судя по последней публикации Джоаны в Instagram, он простила Алвеса и помирилась с ним.

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Испанская модель опубликовала в сториз фотографию, на которой она держится за руки с Алвесом. Помимо этого журнал Diez Minutos, который специализируется на сплетнях, запечатлел фотографии пары в Барселоне, идущей рука об руку.

Проведя 14 месяцев в тюрьме в ожидании суда, Алвес был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 годам тюремного заключения. Он подал апелляцию и был освобождён под залог. Обвинение также обжаловало вердикт, требуя для Алвеса более длительного срока наказания.