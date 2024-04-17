Дані Алвеса і його дружину Джоану Санс помітили в Барселоні, коли вони гуляли за руку.

Через кілька тижнів після того, як Дані Алвес був звільнений під заставу за звинуваченням у зґвалтуванні, він, схоже, налагодив стосунки з дружиною Джоаною Санс. Пара мала остаточно розпрощатися після того, як Санс підготувала документи про розлучення. Однак офіційно про це оголошено так і не було. Судячи з останньої публікації Джоани в Instagram, вона пробачила Алвеса і помирилася з ним.

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Іспанська модель опублікувала в сторіз фотографію, на якій вона тримається за руки з Алвесом. Крім цього журнал Diez Minutos, який спеціалізується на плітках, сфотографував фотографії пари в Барселоні, що йде рука об руку.

Провівши 14 місяців у в'язниці в очікуванні суду, Алвеса визнали винним у зґвалтуванні і засудили до 4,5 років тюремного ув'язнення. Він подав апеляцію і був звільнений під заставу. Обвинувачення також оскаржило вердикт, вимагаючи для Алвеса тривалішого терміну покарання.