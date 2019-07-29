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Дани Алвес получил предложение перейти в клуб из Сан-Марино – защитника заманивают вкусной едой и трофеями

10:47 86 Читати українською
Дани Алвес получил предложение перейти в клуб из Сан-Марино – защитника заманивают вкусной едой и трофеями
Дани Алвес / Getty Images

Круг претендентов на звездного бразильца продолжает расширяться.

Тре Фиори в своем Инстаграме сделал Алвесу официальное предложение о переходе.

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"Дани Алвес, мы рассмотрели твое резюме. Впечатляет! Будем рады видеть тебя в нашей команде. Мы – самый титулованный клуб Сан-Марино. Если тебе нужны трофеи, футбол и вкусная еда – добро пожаловать", – именно так представители клуба из Сан-Марино заманивают самого титулованного игрока мира к себе.

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Напомним, 36-летний бразилец получил статус свободного агента после окончания контракта с ПСЖ. Этим летом Алвес вместе с родной сборной стал победителем Копа Америка-2019.

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