Дани Алвес получил предложение перейти в клуб из Сан-Марино – защитника заманивают вкусной едой и трофеями

Круг претендентов на звездного бразильца продолжает расширяться.

Тре Фиори в своем Инстаграме сделал Алвесу официальное предложение о переходе.

Дани Алвес пытается найти новый клуб необычным способом – защитник не теряет чувства юмора

"Дани Алвес, мы рассмотрели твое резюме. Впечатляет! Будем рады видеть тебя в нашей команде. Мы – самый титулованный клуб Сан-Марино. Если тебе нужны трофеи, футбол и вкусная еда – добро пожаловать", – именно так представители клуба из Сан-Марино заманивают самого титулованного игрока мира к себе.

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Напомним, 36-летний бразилец получил статус свободного агента после окончания контракта с ПСЖ. Этим летом Алвес вместе с родной сборной стал победителем Копа Америка-2019.