Манчестер Сити не может приобрести Дани Алвеса – помехой стал лимит на легионеров

Манчестер Сити не может приобрести защитника сборной Бразилии Дани Алвеса из-за перебора легионеров в составе.

Манчестер Сити заинтересован в услугах Дани Алвеса, но столкнулся с проблемой в виде лимита на легионеров, сообщает Globoesporte.

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По регламенту английской Премьер-лиги, в заявку команды можно включить не более 17 иностранных футболистов. Если Манчестер Сити приобретет Дани Алвеса, то будет вынужден с кем распрощаться. Разменной монетой может стать защитник Данило, который так и не стал основным игроком "горожан".

Разница между двумя бразильцами – возраст. Дани Алвес 36 лет, в то время как Данило 28 лет. В Манчестер Сити пока не решили, стоит ли продавать младшего футболиста.

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