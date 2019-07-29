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Дані Алвес отримав пропозицію перейти в клуб із Сан-Маріно – захисника заманюють смачною їжею і трофеями

10:47 280 Читать на русском
Дані Алвес отримав пропозицію перейти в клуб із Сан-Маріно – захисника заманюють смачною їжею і трофеями
Дані Алвес / Getty Images

Коло претендентів на зіркового бразильця продовжує розширюватись.

Тре Фіорі у своєму Інстаграмі зробив Алвесу офіційне запрошення у свій склад.

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"Дані Алвес, ми розглянули твоє резюме. Вражає! Будемо раді бачити тебе в нашій команді. Ми – найтитулованіший клуб Сан-Маріно. Якщо тобі потрібні трофеї, футбол і смачна їжа – ласкаво просимо", – саме так представники клубу із Сан-Маріно заманюють найтитулованішого гравця світу до себе.

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Нагадаємо, 36-річний бразилець отримав статус вільного агента після закінчення контракту з ПСЖ. Цього літа Алвес разом з рідною збірною став переможцем Копа Амеріка-2019.

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