"Сине-гранатовые" в сезоне 2022/23 будут играть без Дани Алвеса, вынужденного искать себе другую команду.

Вице-чемпионы Испании имели опцию продления контракта со звездным бразильцем, но решили не активировать ее.

"Новый Дани Алвес": Барселона нацелилась на Додо, который хочет покинуть Шахтер

Соответственно, за 5 месяцев до старта ЧМ-2022,Дани Алвес получит статус свободного агента. Ветеран уже знает об этом решении Барселоны, сообщил журналист Микель Бласкес в Twitter.

Интересно, что одним из вариантов замены Алвесу является правый защитник Шахтера Додо, который настроен покинуть украинский клуб. Кроме него, Барса рассматривает и другие кандидатуры.

Напомним, 39-летний бразилец во второй раз присоединился к Барсе по ходу сезона 2021/22. За "блаугранас" правый латераль отыграл 16 матчей, забил 1 гол и трижды ассистировал партнерам. Дани Алвес – не единственная жертва "чистки" Хави Эрнандеса – наставник больше не рассчитывает и на Жерара Пике, который тоже может уйти из клуба.

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