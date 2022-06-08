"Сине-гранатовые" до сих пор не уверены в продлении контракта с Дани Алвесом – соглашение 39-летнего бразильца подходит к концу. Пока неизвестно, уйдет ли он, или подпишет новый контракт на 6 месяцев (до окончания ЧМ-2022) или же на весь сезон 2022/23.

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Сержиньо Дест тоже разочаровал своей игрой и вполне может уйти, а Сесара Аспиликуэту из Челси подписать пока сложно. В последнее время приоритетным кандидатом на место Алвеса стал Додо.

Латераль Шахтера хочет покинуть Украину и пользуется спросом среди европейских клубов – ранее сообщалось об интересе Фиорентины, Баварии и Реала. В текущее трансферное окно 23-летний правый защитник настроен покинуть Шахтер. Додо отклонил все предложения, полученные во время дополнительного трансферного окна, но сейчас оставаться в украинском клубе не собирается.

Барселона обратила внимание на игрока, который, по мнению каталонцев, имеет все шансы стать "новым Дани Алвесом". Его характеристики соответствуют традиционному профилю крайних защитников Барселоны – невысокий, нацеленный на атаку, быстрый и техничный. Об этом сообщает Sport.es.

Додо перешел в Шахтер в 2018 году из Куритибы. Контракт бразильца рассчитан на 4 года. За первую команду "горняков" латераль сыграл 97 матчей, забил 5 голов и отдал 17 ассистов.

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